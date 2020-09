Debido a que el contrato de la empresa BKT Bicipública SA de CV con el Gobierno de Jalisco se venció el pasado 31 de agosto, desde el 1 de septiembre no se está dando servicio, rotación u operación al sistema de MiBici Pública.

La renovación del contrato no se realizó debido a que hay problemas jurídicos e inconformidades contra la actuación del Comité de Adjudicaciones de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, pues se denunciaron anomalías en el proceso, presuntamente para beneficiar a BKT Bicipública, a pesar que había otra empresa que cumplía con todos los requisitos y costaba menos su servicio.

En este momento no hay nadie que atienda las oficinas de MiBici ni realice atención de rotación de unidades entre las estaciones. Algunos usuarios ya reportan fallas en el servicio de sus llaves y tarjetas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)