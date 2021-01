José Guadalupe es de veracruz, pero lleva años viviendo en Tlajomulco, donde su familia ha crecido.

“Lupe” tiene un vivero de arbolitos conocidos como “cedro-limón” y ante la falta de clientela decidió cambiarlos por despensas, esto en el cruce de la Calzada Independencia y Mitla en la zona de la Plaza de Toros, donde lleva ya tres días.

“El primer día que pusimos el letrero ‘-¿necesitas comer, necesitas despensa?- Sí, sí, sí, lo que puedan -¿Qué necesitas?- No, pues lo que sea, no sé: jabón papel, frijol, lo que sea y ya hacemos cambalache, digo, le doy un árbol’, si me trae una bolsa de jabón yo le doy un árboles chiquito, si me trae dos bolsas, le doy dos”.

“Lupe” se anuncia a través de una manta que colocó en su modesta camioneta.

Dice que está cambiando arbolitos por despensa le ha resultado y para el domingo, asegura, se le habrán terminado todos.

(Por: José Luis Jiménez Castro)