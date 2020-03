Los vehículos con placas federales y foráneas que tengan actividad constante en Jalisco también estarán obligados a la verificación, confirma la coordinadora del gabinete de Gestión del Territorio en Jalisco, Patricia Martínez.

Explica que solo quienes estén de vacaciones o de paso podrán tramitar, vía Internet, un permiso que no deberá exceder de 20 días naturales por semestre.

Martínez Barba agrega que si su auto no pasa la verificación, tendrá 30 días para repetir el proceso y no pagará otros 500 pesos.

“Viene información sobre cómo están los niveles de contaminantes en sus autos y eso es información muy importante para los ciudadanos porque también entonces les permite saber, en caso de que no aprueben, qué es lo que tendrían qué hacer para mejorar las condiciones de su auto: este si a lo mejor el problema es porque el tapón de la gasolina no sella bien”

Anticipa que se encuentra en elaboración un programa complementario para cambiar convertidores catalíticos o sacar de circulación los automóviles que reprueben la verificación en dos ocasiones. (Por Mireya Blanco / Foto: Archivo)