El Gobierno de Jalisco vetó la reforma para quitarle al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la facultad de emitir cartas de no antecedentes penales, con el argumento de que los potenciales empleadores tienen derecho a conocer el historial de quienes aspiran a un puesto de trabajo.

La diputada, Priscila Franco Barba, autora de la propuesta, se dijo sorprendida con la decisión del Ejecutivo, toda vez que afirma la iniciativa fue de conocimiento de las áreas de derechos humanos.

En su exposición, el Gobernador considera que no existe discriminación cuando se piden cartas de no antecedentes penales, porque los patrones están en su derecho de buscar perfiles idóneos para construir una relación de confianza.

“Hubo diálogo como les digo, desde antes e incluso cuando ya estaba presentada la iniciativa y en ningún momento tuvimos información de que tuvieran observaciones”.

La necesidad de pedir una constancia se mantenía para quienes trabajan en seguridad pública, por requerimiento judicial o cuando fuera solicitada por una embajada. (Por Mireya Blanco)