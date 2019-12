La Defensa Nacional gastó un millón 871 mil pesos en traer a México al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

De acuerdo con el diario REFORMA, la dependencia informó que el avión que transportó al ex mandatario, consumió en combustible un millón 395 mil 173 pesos, entre el 11 y 12 de noviembre pasados.

Mientras que en servicios aeroportuarios en Lima, Perú, y en Asunción, Paraguay, se gastaron otros 476 mil 522 pesos.

Sin embargo, no detalló el consumo de alimentos y bebidas en la aeronave. (Foto: Archivo)