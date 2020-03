Pareciera que la policía municipal de Guadalajara en el centro de la ciudad también está en cuarentena, por lo menos así lo lamenta el señor Ricardo Félix a quien esta mañana, en pleno cruce de Paseo Alcalde y la calle Reforma, un solo sujeto en motocicleta le robó su celular.

“(inaudible) de moto nomás sentí que me arrebataron el teléfono, no tuve ni la oportunidad de reaccionar… Entonces, de hecho, me quedé ahora sí que (inaudible) ya no supe qué hacer / ¿Era un solo sujeto? / Así es, una sola persona / ¿En una motocicleta? / Así es / ¿Le aviso a la policía?, ¿Vio alguna patrulla? / No, nada, para nada… No hay ninguna autoridad para poderle haber avisado… Veo el centro sólo”.

Y es que si antes del Covid-19 el Paseo Alcalde estaba sólo, ahora, en ciertas horas de la mañana o anocheciendo se convierte en una zona fantasma. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)