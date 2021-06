Miguel circulaba en su motocicleta por la calle Manuel Acuña en su cruce con Clemente Orozco cuando de repente un cable que colgaba de un poste se le atoró en el cuello y lo tumbó.

“Me da el latigazo y se me enreda en el cuello, y con el vuelo de la moto yo trato de quitármelo, pero desgraciadamente no pude, a mi costado iba pasando un auto y es el que detienen el cable, me da el latigazo y yo caigo sobre el automóvil que iba a mi costado. No sé si fue afortunadamente de que el cable se detuvo y me caí de la moto porque de otra manera yo pienso que sí me hubiera degollado, no sé qué hubiera pasado”.

Miguel sufrió escoriaciones y cortaduras que tardaron más de 15 días en sanar, sin embargo, nunca supo a quien denunciar pues desconocía de qué empresa dependía ese cable colgando. (Por José Luis Jiménez Castro)