El señor Francisco Méndez tiene 80 años y hoy dio su cuarta vuelta al módulo del Parque Agua Azul para inscribirse en el programa Mi Pasaje y que por lo menos le toquen unos boletitos cuando estos comiencen a distribuirse:

“Vengo a inscribirme, a eso vengo porque me citaron el 15 de enero/…¿Quién lo citó?/…El señor que estaban ahí, si y nomás no me atienden/…¿Ya van varias veces que viene?/…Si como cuatro veces /…¿Y nada más no ve claro?/…Nomás no me atienden, me dicen que venga tal día y vengo otra vez, venga tal día y nunca me atienden”.

Y como si se tratara del teléfono descompuesto, el señor Francisco atiende toda ola de rumores con tal de obtener boletos del programa Mi Pasaje.

Oficialmente hasta el momento la Secretaría de Asistencia Social, aún no informa sobre nuevas fechas o convocatorias. (Por José Luis Jiménez Castro)