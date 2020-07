Representantes de organizaciones de víctimas de feminicidios que se encuentran en plantón afuera de Palacio Nacional, acudieron a la Cámara de Diputados en busca de respuesta a sus demandas de justicia. Sin embargo, no se les permitió el acceso a San Lázaro, por lo que en conferencia de prensa a las afueras del recinto, la señora Malú García, pidió el apoyo de legisladores y medios de comunicación.

“Hacemos un llamado y exhortamos a los medios de comunicación que si entran por favor a la mañanera, le digan al Presidente que porque no nos atiende, que porque no recibe, entonces el sigue diciendo que los feminicidios van a la baja, pues si, le damos la razón, porque las cifras que el entrega son por sentencias, son las que a él le entregan y las sentencias pues depende el juez y el fiscal y en las fiscalías estatales los jueces reclasifican de feminicidio a homicidio”.

La que sí pudo entrar y entrevistarse con diputados de Morena fue la señora Juana Pérez, madre del niño Dylan, desaparecido hace 23 días en San Cristóbal de las Casas. (Por Arturo García Caudillo)