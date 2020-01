El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla confirmó la tarde de este lunes que el mediocampista, Víctor Guzmán, obtuvo un resultado adverso en un examen antidpoing realizado el Torneo anterior cuando todavía jugaba con Pachuca por lo que queda inhabilitado incluso para presentarse a entrenar mientras se realiza todo el protocolo.

“En tanto no se defina su situación, en tanto no se tome una resolución por parte del Comité Nacional Antidopaje, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera presentarse a entrenar”.

A través de su cuenta de Instagram, el “Pocho” Guzmán quien fue vendido del Pachuca al Guadalajara en este mercado invernal en 10 millones de dólares, dijo que pedirá se abra la muestra “B” para demostrar que en ningún momento ha ingerido sustancias prohibidas.

En caso de confirmarse el positivo, Guzmán podría ser suspendido hasta 2 años, por lo que todo apunta a que el Guadalajara lo regresará a los Tuzos y pedirá el rembolso correspondiente. (Por Manuel Trujillo Soriano)