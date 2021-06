El ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio pasado, Luis Videgaray, anunció que impugnará la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública, al inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos durante los próximos diez años.

Mediante un comunicado fechado en Cambridge, Masaachussets y publicado en Twitter, Videgaray Caso explica que la SFP lo considera responsable de omitir cuentas bancarias que en realidad son tarjetas de crédito, que sí las declaró, y que la SFP reconoce que con esas cuentas no obtuvo lucro o beneficio del erario público.

Finalmente, dijo apoyar la lucha contra la corrupción, que impugnará esta sanción, y que no litigará el tema en redes sociales. (Por Arturo García Caudillo)