Brigadistas forestales de Zapopan trabajaron sin descanso desde ayer por la tarde para controlar un fuerte incendio en el Cerro del Chicarrón ubicado en la carretera a Colotlán, frente al fraccionamiento Valle de los Molinos. Aunque el fuego se contuvo ayer por la noche, el viento reavivó las llamas y los brigadistas laboraron para tratar de controlarlo de nuevo, situación que se concretó esta mañana. El combatiente Francisco González de bomberos de Zapopan explica lo que se ha quemado:

“Arriba pura hoja de roble seca y pastizal es lo que se ha quemado porque pino no hay mucho aquí. No, no está controlada”

El incendio provocó una densa humareda que afectó a los fraccionamientos en la zona de Valle de los Molinos. Los trabajos continuaron toda esta madrugada.

Otro incendio se inició ayer en la tarde en la zona del Cerro de Totoltepec en Tlajomulco, delante de las Plazas Outlet. Hasta la noche el fuego no había sido liquidado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)