Este jueves los comerciantes del tianguis artesanal de Tonalá ya ni la lucha le hicieron por instalarse en el corredor de avenida Tonaltecas, luego que la semana pasada infructuosamente trataron de poner sus puestos, pero no les fue permitido debido a tratarse de giros no esenciales y su presencia puede causar tumultos que son caldo de cultivo para contagios de Covid-19.

Ahora son sólo patrullas de Tonalá apostadas en los cruceros de avenida de Tonaltecas y custodian para evitar la colocación de los ambulantes, desde avenida Tonalá hasta López Cotilla.

En total son tres mil los comerciantes del tianguis artesanal a quienes no se les ha permitido instalarse desde finales de marzo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)