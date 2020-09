Fueron vinculados a proceso los cuatro elementos de la policía municipal de Casimiro Castillo involucrados en la muerte de un muchacho hace un par de semanas.

Se trata del Comisario Adrián Alejandro “N”, el Sub Director Jesús “N”, y los policías de línea Rodolfo “N” y Leslie Yaneth “N”.

A los cuatro se les imputan los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y homicidio calificado.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informa que de momento se descarta que se hubiera tratado de un crimen de odio al pertenecer la víctima a la comunidad LGBT.

“En este caso sería homicidio, abuso de autoridad y desaparición forzada. Porque el móvil de entrada fue el robo. Partiendo de esa base no estamos cerrados bajo ninguna circunstancia a que dentro del período de la investigación complementaria pudiera haber datos suficientes como para hacer una variación.”

De momento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía no tiene elementos para presumir la participación en estos hechos de más policías.” (Por José Luis Escamilla)