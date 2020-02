Tras una audiencia que se prolongó durante más de 12 horas y finalizó cerca de la medianoche, fueron vinculados a proceso el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada y Jaime Agustín González Álvarez, así como el ex director administrativo de la Secretaría, Miguel Ángel Leyva Luna.

En el caso del ex director jurídico, Fernando Letipichia, imputado el pasado 20 de febrero, no se le vinculó a proceso.

A los tres ex funcionarios los relacionan con la compra irregular de equipos de video vigilancia para hospitales con un daño al erario cercano a los 25 millones de pesos. Están imputados por los delitos desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. En el caso de Cruces Mada y Leyva Luna por otorgar indebidamente permisos, licencia y autorizaciones en este proceso y Jame Agustín por la adquisición y enajenación de dichos bienes con recursos públicos.

El juez de control dictó como medidas cautelares a Gomez Álvarez y al ex director de lo administrativo no salir del país y acudir a firmar periódicamente a firmar, mientras que Cruces Mada queda bajo resguardo domiciliario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)