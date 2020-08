En segunda instancia la Fiscalía de Jalisco consiguió ahora sí la vinculación a proceso de Luis Alonso “N” por el delito de corrupción de menores.

Se trata del resultado de la audiencia de vinculación realizada la tarde noche de este viernes en los juzgados de control y oralidad de Puerto Vallarta.

El agente del Ministerio Público volvió a presentar esta acusación contra Luis Alonso “N”, luego que exactamente la semana pasada otro juez decidió no procesar al imputado por corrupción de menores.

Se debe recordar que Luis Alonso “N”, un ex funcionario municipal de Puerto Vallarta, fue detenido el pasado 4 de Julio cuando se encontraba dentro de un vehículo acompañado de una menor de 10 años desnuda.

Luego de la audiencia de este viernes se logró que el hombre no solo fuera perseguido por abuso sexual infantil, sino también por corrupción de menores. (Por José Luis Escamilla)