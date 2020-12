Porque fue omiso al realizar su trabajo y eso derivó en que una víctima no obtenga justicia, un policía municipal de Tonalá fue vinculado a proceso.

La Fiscalía Anti Corrupción informa que al comandante José Juan “N” se le imputan son abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de la justicia.

De acuerdo con la carpeta de investigación el pasado 10 de agosto de 2019 el policía José Juan “N” fue el primer respondiente en un accidente de tránsito.

En lugar de seguir el protocolo el elemento evitó iniciar un informe, determinó que el motociclista había derrapado, dejó ir a una de las participantes y no preservó la escena.

Días después del accidente el motociclista involucrado falleció a consecuencia de las heridas que sufrió y hasta el día de hoy no se ha podido localizar a la mujer causante del hecho.

El policía fue vinculado a proceso y la jueza le dictó como medidas cautelares que no puede salir del país por seis meses, además que deberá presentarse a firmar en el juzgado de manera periódica. (Por José Luis Escamilla)