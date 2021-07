La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades federales presumen su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El ex funcionario no puede abandonar el país y debe acudir a firmar de manera periódica.