Escenas de verdadero salvajismo se vivieron ayer en las gradas del estadio la Corregidora donde el encuentro entre Querétaro y Atlas se suspendió al minuto 62 para permitir que los aficionados, principalmente de Atlas se refugiaran en la cancha.

En un principio las redes sociales hablan de un muerto, luego la cifra se incrementó a 15, 17 y hasta 30; sin embargo, más noche Protección Civil de Querétaro, aclaró que había varios lesionados graves pero ningún fallecido.

El presidente de la Liga, Mikel Arriola, lamentó la ausencia de seguridad publica en el estadio, lo que permitió que la violencia se generalizara.

“Lo que me dicen es que había ausencia de seguridad en el estadio en el momento en el que se suscita el problema en la tribuna pues no hubo un protocolo para controlar esa violencia que se generalizó y afortunadamente la gente pudo resguardarse en la propia cancha que la seguridad de los jugadores no se vio amenazada, que los árbitros también están hoy a salvo”.

Los lesionados fueron trasladados a varios hospitales y la Fiscalía de Querétaro abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa. En le deportivo, el Atlas ganaba el encuentro 1-0 con gol de Julio Furch.

Tras lo sucedido en el estadio la Corregidora durante el Encuentro Querétaro contra el Atlas, toda la actividad de la jornada dominical del futbol mexicano fue suspendida en todas las categorías y ramas, mientras se realiza una investigación; Mikel Arriola prometió que a más tardar el miércoles ya se debe tener una resolución y las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

La rivalidad de las barras de Atlas y Querétaro se remonta hasta el 2007 cuando los rojinegros mandaron al descenso a los Gallos Blancos en el estadio Jalisco; posteriormente en el 2010 se registró otro enfrentamiento en la Corregidora con alrededor de 30 lesionados, en el 2013 se repitió la historia en el estadio Jalisco y lo de ayer fue la gota que derramo el vaso, con escenas dantescas de grupos de 8 o más personas golpeando de manera brutal a un barrista contrario semidesnudo e inconsciente, imágenes que dicho sea de paso ya le dieron la vuelta al mundo, desatando todo tipo de comentarios.

(Por Manuel Trujillo Soriano)