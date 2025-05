En el Día del Psicólogo se reconoce la relevancia de esta profesión en la sociedad.

En un país marcado por la violencia, los profesionales de la psicología enfrentan desafíos complejos.

La psicóloga de la UdeG, Antonia Chávez, con más de 30 años de experiencia, reflexiona sobre esto.

“Yo hice mi licenciatura por allá en los ochentas, y digo, soy psicóloga de formación, yo digo, a mí mi carrera no me preparó para los problemas que ahora tengo que resolver en el consultorio clínico. No te preparan para esto, o sea, qué va a pasar con estos niños que están viviendo desde que hay balacera cerca de sus escuelas y que los ponen a los chiquitos desde preescolar pecho a tierra ¿no? o les dicen a las mamás que ya hubo una balacera aquí, vengan por sus niños porque no sabemos qué va a pasar más tarde”.

La investigadora de la Universidad de Guadalajara explica que desde la psicología uno de los abordajes es entender que estamos en un contexto de violencia como en una guerra aún cuando el gobierno no reconozca como tal. (Por Priscila Hernández Flores)