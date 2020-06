Decenas de personas se manifiestan afuera de Palacio de Gobierno en el Centro de Guadalajara por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los manifestantes, con el rostro cubierto, realizan destrozos en la Plaza de Armas, además que vandalizan con pintas la fachada del recinto estatal.

Asimismo, el grupo de personas destruyó e incendió dos patrullas de la Policía Estatal.

También erribaron una de las puertas laterales de Palacio de Gobierno de Jalisco y lanzaron al interior piedras y objetos mientras policías intentan contenerlos, al grito de “Giovanni no murió, el Estado lo Mató”.

“Giovanni no murió, el Estado lo mató, Giovanni no murió, el Estado lo mató, Giovanni no murió, el Estado lo mató”.

Elementos de seguridad intentaron persuadir la manifestación con gas, pero no funcionaron estos esfuerzos.

Sin embargo, un grupo de policías arribó al lugar, tomó sillas, palos y piedras para enfrentar a los manifestantes para lograr disuadirlos.

Además de los daños en Palacio de Gobierno se registran afectaciones en la Recaudadora Uno.

Asimismo, hay al menos dos personas detenidos y varios policías lesionado.