El tradicional recorrido de la Virgen de Zapopan por los templos católicos de Guadalajara no se cancelará por la pandemia.

El vocero de la Arquidiócesis Tapatía, Antonio Gutiérrez Montaño, confirma que este comenzará el 20 de mayo, pero se pide a la población que no la acompañe en la visita

“Continuará pero de una forma muy limitada. es decir, ya hay un rol de parroquias que va a visitar. Iniciará cada visita en el horario acostumbrado, hacia las cinco de la tarde, pero solo hará un recorrido por parte del territorio parroquial”

Gutiérrez Montaño le pide a los feligreses que no arreglen calles y sólo la vean a la distancia cuando pase. (Por Gricelda Torres Zambrano)