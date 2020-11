Luego de posponerse varios meses por la pandemia, la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara da inicio este viernes con actividades presenciales y virtuales. En la categoría Largometraje de ficción se estrenará la cinta “Monstruosamente solo” ópera prima del tapatío Enrique Cruz y en la que actúa Andrés Montiel, quien en entrevista para Notisistema considera un gran acierto la realización del festival:

“Creo que, me parece un gran acierto que sí lo hayan terminado de lograr, de realizar este año, y que no se haya pospuesto para el próximo año, porque son necesarios, ya son necesarios los festivales, no deben dejar de existir, entonces contento por eso.”

La película Monstruosamente Solo tendrá su estreno el próximo lunes 23 de noviembre y se espera que muy pronto pueda estrenarse en cines comerciales. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: archivo)