El brote de viruela del mono en Jalisco está controlado y no hay alarma, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Reitera qué hay 13 casos y que hay una alerta epidemióloga para detectar casos. Detalla que la enfermedad no deja secuelas, tiene una baja hospitalización y cero mortalidad.

“Este estudio multicéntrico reporta cero mortalidad, se reportan 13 por ciento de hospitalizaciones y la razón más frecuente de hospitalización es debido al dolor que pueden provocar estas erupciones. Una vez qué pasa la enfermedad no hay secuelas conocidas.

Agrega que han sido atendidas 71 personas con algún síntoma o duda sobre la enfermedad. (Por Claudia Manuela Pérez)