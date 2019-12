Esta mañana fría de lunes, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se encuentra de gira por la Sierra wixárika del Norte del Estado.

Estará en San Sebastián Teponahuaxtlán, y alrededor de las 3 de la tarde se reunirá con autoridades de San Andrés Cohamiata y ya por la tarde-noche lo haría con la Comunidad de Haimatsie, ubicada cerca de la cabecera municipal de Huejuquilla.

No obstante, hasta ahora no se tiene previsto si habrá o no, acercamiento con la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, cuyas autoridades tradicionales han impedido que haya clases desde octubre pasado en alrededor de 30 planteles hasta que no los visite en casa el propio mandatario.

Trascendió que el gobernador Alfaro tendrá actividades en la sierra incluso el día de mañana 24 de diciembre. (Por Antonio Arteaga Paz)