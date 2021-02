Aunque se pierda uno de los cuatro carriles de avenida Hidalgo, a diferencia de otras ciclovías, son varias las voces a favor que el carril de la extrema derecha se confine para el paso exclusivo del transporte público y para seguridad de los ciclistas.

El ayuntamiento de Guadalajara balizó 3.4 kilómetros de la vialidad para uso preferente, pero debido a que prevalecen los riesgos a ciclistas, se analiza colocar bolardos y divisores. Comerciantes, ciclistas, peatones e incluso automovilistas, no ven mal esta idea.

“Está bien, que hagan otras tres. Yo soy corredor, entonces veo como los de las bicis a veces batallan cuando tienen que estar en el tráfico”.

“Pues muy mal porque esta es una de las únicas calles que desahogan”.

“Pues una ciclovía siempre va a ser bienvenida, no, donde vea, donde la pongan, creo que es un proyecto a futuro”

“Ya teniendo la seguridad, pues si me facilitaría más, aparte me ahorraría el camión y pues contaminaría menos”.

Si bien el tráfico es fluido en Hidalgo, este se complica por lo general desde General Coronado hasta Contreras Medellín. (Por Héctor Escamilla Ramírez)