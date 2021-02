Un vehículo pesado que transportaba varias toneladas de grano se volcó este mediodía sobre la carretera a Morelia a la altura del fraccionamiento Monteverde. Aunque fue un aparatoso percance, no se reportan lesionados.

El incidente ocurrió después que la unidad de carga se descompuso en una subida. Para no afectar el tránsito, el conductor del vehículo se echó en reversa para tratar de acomodarse en el acotamiento, pero la unidad se volcó en una pendiente que no alcanzó a detectar el operador.

La unidad quedó recostada con las llantas apuntando hacia el cielo y derramando toda su mercancía. El conductor logró salir a tiempo del automotor.

En este momento siguen los trabajos en la zona para retirar la unidad y recoger el producto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)