El Gobierno Federal volverá a elaborar el informe nacional sobre personas desaparecidas, luego que casi una decena de entidades no presentó sus estadísticas o lo hicieron de manera parcial.

El sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no descartó que con la nueva información Jalisco abandone el primer lugar.

“Hay algunos que no tienen problemas de una alta incidencia como el caso de Campeche o de Yucatán, hay otros que nos interesan mucho, vuelvo a decirlo, a mí me gusta decir la verdad, pero Guanajuato se nos va a complicar”.

El sub secretario, Alejandro Encinas, señaló que la mayoría de las desapariciones de personas están relacionadas con actividades criminales, mientras que la participación de autoridades en estos eventos se ha reducido. (Por José Luis Escamilla)