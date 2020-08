Las Chivas despidieron ayer a Luis Fernando Tena al sumar el equipo tres encuentros sin triunfo y sin poder marcar gol, Marcelo Michel Leaño toma el timón del “Rebaño” de manera interina de cara al juego del miércoles en la fecha doble ante los Bravos de Juárez.

El ex-jugador del Guadalajara, Sergio Lugo considera que Vucetich sería el entrenador ideal para los rojiblancos.

“En el caso de Victor el ya está más que probado, más que consagrado, me parece que es una excelente opción. Hay que recordar que Victor se ha reunido o se reunión en dos ocasiones con Jorge Vergara que en paz descanse para tomar el equipo y por pequeños detalles nunca llegaron a ese acuerdo entonces me parece que este es un buen momento para que Victor sea la mejor opción, Chivas no puede escatimar en traer a un técnico ganador, un técnico experimentado que es lo que necesita Guadalajara en este momento”. (Por Manuel Trujillo Soriano)