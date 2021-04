El técnico Víctor Manuel Vucetich dijo que ha intentado de todo y no logra levantar al equipo, que las maletas están listas y la decisión de seguir o no en Chivas sólo depende de la directiva. Así fueron las reacciones el entrenador, luego de perder un gol por cero frente al líder Cruz Azul.

“Sin duda alguna que ha sido una campaña mala, no son los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado variantes para poder encontrar un grupo que pueda ser más responsable en el sentido los resultados, pero no se ha dado. La situación de nosotros como técnicos, siempre las maletas están ahí. Esa es decisión de directiva, si creen que el trabajo, o no, de nosotros les puede servir”.

Sobre el caso de José Juan Macías, quien otra vez fue a la banca, Vucetich señaló que “ha tenido sus altibajos, es algo que le pasa a todos. No está concentrado en lo que nosotros pretendemos. Sé que va a reaccionar positivamente. Va a retomar su nivel. Ha tenido una gran disposición”.

Chivas se hunde en la clasificación pues se queda con 13 unidades en el lugar 15. Y el marcador pudo ser mayor, pues la figura del Rebaño fue el arquero Toño Rodríguez. (Por Martín Navarro Vásquez)