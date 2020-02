El legendario ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters, regresará a la Ciudad de México para presentar su nueva gira “This is Not a Drill”.

La cita para ver al músico ingles es el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes.

La venta de boletos al público general comenzará el próximo 10 de febrero, y los precios van desde los 780 a los 2 mil 280 pesos.

La nueva gira del británico se desarrollará en un formato de 360 grados, concepto utilizado anteriormente por bandas como U2 y Muse.