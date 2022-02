Se acabó el invicto del Atlas en el Torneo de Clausura 2022, de visita a los Xolos, los Zorros cayeron por 2-0 y dieron su peor juego en lo que va del año en la Liga MX.

Los goles para la victoria de Tijuana fueron de: Marcel Ruiz (12′) y Christian Rivera (20′).

“Las formas, no hicimos un buen partido, creo no fuimos nosotros, porque es muy difícil y a este equipo no le ha pasado que le hagan dos goles en un solo tiempo, perdimos la identidad que veníamos teniendo”, dijo el técnico de los Rojinegros, Diego Martín Cocca.

Por su parte el entrenador de Xolos, Sebastián Méndez dijo que, “el equipo entendió los momentos que estamos pasando, y se brindó por completo dio un partido redondo, en líneas generales me gustó todo y hay que seguir, este es el camino”.

Además Atlas terminó con 10 por expulsión de Santamaría al 83. (Por Martín Navarro Vásquez)