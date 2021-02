Para cuando los niños de las escuelas en el Fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco regresen a las clases presenciales no van a encontrar nada en sus salones. Los tres planteles que hay en la zona han sido saqueados en varias ocasiones y en algunos casos hasta vandalizados.

La escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez es ejemplo de ello. Empezaron robandose los equipos de cómputo, luego las sillas y tuberías y ahora hasta los marcos de las ventanas. Incluso la lona que cubre el patio trataron de quitar. Al no quedar nada para robar, le han prendido fuego a las instalaciones. Platica el tema un trabajador:

“Se siguen metiendo todavía, ahorita ya se llevaron la mayoría de las cosas y ahorita se meten nomás para hacer la maldad de que como ya no se pueden llevar nada, tumban libros, bueno fuera que se llevarán libros para que tuvieran un poco de cultura”.

Ya se presentaron las denuncias por estos eventos y sólo esperan que las autoridades les apoyen para que cuando regresen los 600 alumnos que hay en los dos turnos, puedan seguir estudiando. (Por Héctor Escamilla Ramírez)