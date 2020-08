Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya perdonó a Felipe Calderón por haberle robado la presidencia en 2006, y negó que haya persecución política en su contra.

“Esta enojado el ex presidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos, que está investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública”. Por otro lado, reiteró que todos los involucrados en el caso Lozoya deben comparecer, aclaró que él no ha visto el video que supuestamente presentó como prueba el ex director de Pemex, y pidió a la Fiscalía General de la República hacerlo público. (Por: Arturo García Caudillo / foto: Cuartoscuro)