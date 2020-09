Ya no se permitirá la toma de casetas de peaje carretero, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque ya se había convertido en una práctica tolerada. Ya era sacar dinero al tomar las casetas. Se está ahora evitando estas tomas, y ya se está recuperando todo lo que se perdía, lo que perdía la hacienda pública, lo que perdía el pueblo. Ya no sé permite, y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Eso es lo que llevamos recuperado, son siete mil millones que se perdían”.

De hecho, explicó, la Guardia Nacional va a intervenir para recuperar la caseta Tepic-Mazatlán. Por otro lado, hizo un llamado a la disidencia magisterial para que, ante el anuncio de que bloqueará vías férreas en Michoacán, no se deje manipular, asegurando que su movimiento no será reprimido. (Por Arturo García Caudillo)