El jalisciense Álvaro Sandoval fue confirmado oficialmente por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, como seleccionado a los próximos Juegos Olímpicos, y ya son 18 los deportistas de Jalisco que asistirán a Tokio con lo cual cumplirá un sueño, según dice.

“Estamos cumpliendo un sueño me siento muy contento y agradecido con toda la gente que siempre me apoyo y agradecido con ustedes con el CODE obviamente que practicamente yo estoy hecho en el CODE y pue ustedes que siempre están al pendiente de todos los atletas que siempre están al pen diente de todos nuestros procesos”.

Por su parte, la clavadista Paola Espinoza, doble medallista olímpica señala a la directamente a la CONADE, Ana Gabriela Guevara de negarle su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio pese a que se ganó el boleto en los sincronizados con Melany Hernández.

“Ya se porque fue esa gran molestia, fue porque Luz María Chávez que es la que les comento que es colaboradora de ella y de CONADE me hablaron por teléfono hace un año para que yo pusiera en mis redes sociales una carta en donde querían que explicara porque no quería que se desapareciera FODEPAR el fideicomiso yo no podía hacer eso no me nacía hacer eso porque el presidente nunca dijo que nos iba a dejar a los deportistas en apoyo”.

Aseguró que la CONADE ha tenido la peor Administración bajo el mando de Ana Guevara.

(Manuel Trujillo Soriano)