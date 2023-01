La ministra Yasmín Esquivel no pedirá licencia para separarse del cargo y continuará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asegurar que no tiene nada que ocultar, ni de qué avergonzarse por un plagio de su tesis de licenciatura.

Luego de que la Universidad Autónoma de México determinara que la ministra sí plagió la tesis con la que se tituló como abogada, la magistrada dijo que no comparte la resolución, ya que no hubo una valoración de las pruebas presentadas.