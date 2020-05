De Gallos de San Rafael a Cruz Azul. En un abrir y cerrar de ojos, el juvenil portero tapatío Yostin Omar Martínez, llegó a La Noria para ser parte de Cruz Azul donde ya es titular del equipo Sub 15. Todo ocurrió rápido y como sueñan los niños de barrio.

“Significa mucho porque es lo que cualquier niño quiere. Yo jugaba en Gallos San Rafael y vinieron los de Cruz Azul los visores y me agarraron; fue un viernes y me tenía que ir en domingo, y no sabía, entonces llega el profe pascual y me dijo que si estaba listo y yo pues para qué, e dijo te vas a Cruz Azul y a huevo que me iba a ir. En ese momento paré entrenamiento le hablé a mi mamá y decidí irme,fue un viernes y me fui un domingo a México, en La Noria”.

El ex arquero de la máquina y Celaya, Emanuel González fue quien llegó como visor al Parque San Rafael y se llevó al joven Yostin. (Por Martín Navarro Vázquez)