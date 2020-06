Con el tema “Todo año” la cantante Yuri vuelve a demostrar no tener miedo a renovarse y conquistar nuevos públicos adentrándose al género urbano, sin embargo, en entrevista con Notisistema, la jarocha mencionó que la canción no estará en algún disco porque ya prepara el material con el que celebrará 44 años de trayectoria artística:

“sí va a haber un disco que se va a grabar en noviembre, un disco que es para celebrar como mis 44 años de carrera, hay duetos que yo he hecho, grabados, no grabados, en mis programas de televisión en donde yo he sido la conductora, pero en esta ocasión me van a hacer un homenaje por mis cuarenta y tantos años de carrera en la que voy a cantar muchos estilos.”

Además de preparar una gira de conciertos para el 2021, Yuri mencionó que se convertirá coach y manager de una de las niñas que estuvieron en su equipo en el programa de La Voz, México. (Por Katia Plascencia Muciño)