Zapopan iniciará con operativos en contra del ruido igual que Guadalajara, no obstante, no comenzará a multar a particulares ni incorporará las sanciones como créditos fiscales al predial en tanto no se hagan adecuaciones a la Ley de Ingresos y esto será hasta el próximo año, expresó el alcalde Juan José Frangie.

“Si vamos a arrancar, acabamos de encargar ya los medidores de los decibeles, otros medidores que los traerá la comisaría e inspección y vigilancia”.

Señaló que hace 10 días también inició un operativo para sancionar espectaculares irregulares, con adeudo o sin licencia. Señala que antes de iniciar con embargos o multas, esperarán que las clausuras ayuden a regularizar estas estructuras. Por lo pronto ya llevan 50 espectaculares sancionados en el municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)