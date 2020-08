Luego del anuncio del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, donde manifestaba su rechazo a la reapertura de cines y casinos y oponiéndose a la decisión de la Mesa de Salud Ampliada, personal de la Dirección de Inspección y Reglamentos lanzó un operativo en los diferentes complejos cinematográficos de la demarcación. Se realizaron tres clausuras en Plaza Ciudadela, Plaza Acueducto y Plaza Galerías. Casinos no se detectaron abiertos.

El ayuntamiento zapopano señala que no hay nada publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco que apruebe, desde el 1 de julio pasado, la reapertura de los cines y que aplicando ese criterio, el que estén funcionando las salas incumple la normatividad. Los gerentes de las salas argumentaron contar con autorización del Gobierno del Estado para abrir y que tenían las medidas sanitarias que supervisión la Secretaría del Trabajo.

El ayuntamiento de Guadalajara realizó operativos en siete complejos, pero sólo vigilaron filtros sanitarios. No hubo clausuras pues no se aplicó el mismo argumento que presentó Zapopan. (Por Héctor Escamilla Ramírez)