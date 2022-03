El ayuntamiento de Zapopan informó que ya cuentan con tres opciones de terrenos a donde serían reubicadas 75 familias de las colonias Miramar y Arenales Tapatíos que se encuentran en riesgo ante eventuales desbordamientos del Arroyo Seco. En dichos predios, dos municipales y otro de un particular, se instalarían casas móviles que podrán ser usadas de manera temporal en tanto dichas familias en riesgo encuentran a donde migrar.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, mencionó que buscarán que la Comisión Estatal de Derechos Humanos vigile el proceso de reubicación:

“El problema no es tanto si se quieren reubicar o no, el problema es el riesgo que pueden correr porque están ya dentro del Arroyo Seco”

Expresó que los terrenos se encuentran a menos de un kilómetro de donde actualmente están las casas en riesgo. Ayer hubo una reunión entre autoridades de los tres niveles para comenzar a trabajar el tema, entre ellos representantes de la Conagua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)