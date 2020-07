El Ayuntamiento de Zapopan aprobó en sesión virtual del pleno no aplicar incrementos al impuesto Predial durante 2021 debido a las afectaciones económicas que han tenido las familias a causa de la contingencia por el Covid-19. Habla el alcalde Pablo Lemus Navarro.

“Sabemos de las afectaciones que se están viviendo en esta grave crisis económica que se está viviendo en México, en Jalisco y en Zapopan y lo que queremos es ayudar a las familias y con ello esta propuesta de tener cero incremento en el Predial para el próximo año 2021”.

Con Zapopan, es el segundo municipio después de Tlaquepaque que informa que no incrementará el Predial en 2021.

Lemus señaló que la medida de reducir la recaudación se toma a pesar que no esperan recursos de la federación y al contrario, temen un recorte presupuestal igual a como ocurrió en este ejercicio fiscal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)