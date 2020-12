Porque todavía no hay una resolución judicial que les obligue, el Ayuntamiento de Zapopan no pagará a los ejidatarios de El Colli la restitución de los terrenos que aseguran les fueron despojados en avenida Las Torres, asegura el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.

Cuestiono que Alejandro Cárdenas, otrora Presidente del Parlamento de Colonias, sea quien represente legalmente a los ejidatarios.

“Pero seguimos peleando el asunto. No tenemos porqué entregar los recursos que son de todos los ciudadanos para hacer obra pública en la Mesa Colorada o en Arenales Tapatíos o en Miramar, para que se los lleve Alejandro Cárdenas y un grupo de ejidatarios abusivos. Nada más faltaba. Por supuesto que no lo voy a hacer”.

Los ejidatarios de El Colli piden el pago de aproximadamente 220 millones de pesos por los terrenos de lo que ahora es avenida Las Torres, en las inmediaciones del estadio de las Chivas. (Por José Luis Escamilla)