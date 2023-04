Hasta el momento deja una persona fallecida durante Semana Santa en Zapopan y Guadalajara, señala el coordinador de Protección Civil y Bomberos de ambos municipios, Sergio Ramírez.

“En carretera hemos atendido algunos percances, pero no tenemos nada que lamentar. Desafortunadamente si tuvimos un deceso por inmersión ahí en la cascada de Huaxtla, que es un tema muy lamentable y es la única persona que tenemos reportada fallecida en la parte o dentro del marco del operativo”.

Indica que hubo dos personas fallecidas en un incendio en una vivienda, y otras más en accidentes viales, pero no entran en este operativo, porque no se ubicaban en sitios de recreación. (Por Claudia Manuela Pérez)