Habrá un total respeto a los derechos humanos durante la aplicación de las medidas vigentes desde este lunes para que la gente respete el aislamiento social, explica el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro:

“Se puede salir a correr, hacer ejercicio? No, no está permitido salir a hacer ejercicio aún con el cubrebocas, sin embargo sí estamos permitiendo el que las personas puedan pasear a su mascota durante 20 minutos, con cubrebocas y que exista una sola persona paseando a la mascota”

Esta mañana se publicarán los acuerdos a los que llegaron ayer los presidentes municipales sobre la actuación homologada que deberá tener las policías municipales. Lemus Navarro insiste en que los uniformados no arrestarán a la gente, sino que coadyuvará en las medidas sanitarias como la entrega de cubrebocas. (Por Gricelda Torres Zambrano)