Que siempre sí. Aunque el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus aseguró el jueves que no se permitiría la apertura de cines y casinos en su municipio por el riesgo de contagios de Covid-19, este lunes las autoridades estatales y zapopanas comenzaron la revisión de los complejos cinematográficos para que vuelvan a operar. De momento las salas en Plaza Galerías y Plaza Patria ya obtuvieron luz verde. Habla el coordinador de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán.

“Hemos estado revisando tanto los aspectos de acceso, aforo, distanciamiento, ventilación, uso de cubrebocas, manejo de alientos y bebidas, etcetera”.

Zapopan argumentó en un principio que la reapertura de cines carecía de un decreto oficial que lo avalara.

El cambio de parecer se justificó en que la reapertura la definió la mesa de salud y no la Comisión de Reactivación Económica.

Los cines pasaron de riesgo alto a moderado y por ello, habría otro acuerdo que sí permite su reapertura.

La única recriminación del municipio a la autoridad estatal es que no les habían avisado con tiempo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)