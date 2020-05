El ayuntamiento de Zapopan informó que durante el operativo del fin de semana para que establecimientos acataran las medidas sanitarias y no hubiera excesos con las festividades del Día de las Madres, fueron visitados más de mil 200 giros comerciales de los cuales hubo 16 clausuras y 212 apercibimientos.

En los mismos operativos hubo 48 decomisos de mercancía a vendedores de la vía pública que ofertaban principalmente flores, globos y regalos. En estas acciones trabajaron 95 inspectores.

Las zonas visitadas fueron Atemajac, Rafael Sanzio, Vallarta, López Mateos, Mariano Otero, Andares, Jardines del Valle entre otras.

En el caso de Tlaquepaque se informó que no hubo clausuras, sólo 20 negocios que cerraron voluntariamente después que se les llamó la atención por ser no esenciales y dos apercibimientos por escrito porque en dos locales no acataban las medidas sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)