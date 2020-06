Desde su casa, donde convalece por haberse contagiado de Covid, el director del IMSS, Zoé Robledo, negó estar beneficiándose económicamente de su cargo, y retó a quienes lo acusan de corrupción, a presentar pruebas en su contra y las denuncias correspondientes.

“En ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mecho menos caído en un conflicto de interés, y que no hay ningún contrato del Seguro Social a una empresa de un familiar mío, eso es completamente falso, y por eso invitarlos a quienes aseveran esto, a que presenten pruebas, a que hagan denuncias, a que puedan demostrar las cosas”.

Aseguró que desde que se dedica al servicio público no ha estado ligado con ninguna empresa, y recordó que él fue el primero en presentar su declaración 3 de 3, en el años 2015, cuando era senador, y por ello la información sobre su patrimonio es pública. (Por Arturo García Caudillo)