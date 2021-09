Tras la lectura del libro A la mitad del Camino, la vice coordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, asegura que en el texto del presidente López Obrador, no encontró respuestas a los grandes temas de interés nacional

“Ilusamente pensé que ahí encontraría las respuestas al incremento de la inseguridad, a la falta de medicinas, al nulo crecimiento económico, y a otro tipo de problemas que hoy son la constante de cada día en nuestro país. Así que me gasté 248 pesos y ocho horas de mi fin de semana. Seré honesta, pensaba que era un texto escrito desde la visión de un Jefe de Estado, de un estadista, pero lastimosamente sólo me encontré con las palabras de un Jefe de Partido y eterno candidato”.

Y es que, explica, no hay datos consignados sobre los más de 23 mil desaparecidos, los cien mil asesinatos en menos de tres años, ni los más de quinientos mil muertos por covid. (Por Arturo García Caudillo)